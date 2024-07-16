Байден намерен снова провести дебаты с Трампом

Встреча политиков может пройти в сентябре.

Президент США Джо Байден собрался снова встретиться с Дональдом Трампом в рамках дебатов. Они могут пройти уже в сентябре этого года.

Я собираюсь провести дебаты с ним, как мы договорились. И я согласился провести дебаты с ним в сентябре», — цитирует Байдена NBC News.