В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли россиянам посещать магазины с детскими колясками

В ведомстве решили внести ясность после ситуации женщины, которой отказали во входе в магазин с коляской и предложили взять ребенка на руки.

Как объяснили в Роспотребнадзоре, в российском законодательстве нет запрета на посещение магазинов с детскими колясками. Запрещающий знак, установленный на входе в торговые точки, не может быть препятствием для посетителей.

В ведомстве отметили, что, если персонал магазина отказывает во входе посетителям с коляской, это является нарушением прав потребителей.

В действующем законодательстве нет запрета на посещение магазинов с детскими колясками и в данном случае отказ во входе в магазин с коляской является незаконным, — заявили в Роспотребнадзоре .