РКН потребовал от Google снять блокировки с сотен российских YouTube-каналов

Соответствующее требование направлено лично гендиректору Google.

Роскомнадзор потребовал у Google снять блокировки с более чем 200 российских YouTube-каналов. Обращение было направлено Сундару Пичаи, генеральному директору IT-гиганта.

При этом первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев считает, что вряд ли корпорация выполнит требования РКН.

С учетом последних событий, в том числе и условного технического падения YouTube, которое было недавно, и «интереса» компании к этой проблеме со стороны Google, я думаю, вряд ли они это сделают, — цитирует парламентария «Дума ТВ».