Житель Ульяновки попал в больницу после укуса змеи

Автор: Гузель Галимова
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В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге доставили 68-летнего жителя поселка Ульяновка в Тосненском районе Ленобласти. Мужчину укусила ядовитая змея.

Пострадавший рассказал врачам, что повстречал змею, когда шел по тропинке между улицами Комсомола и Колхозной.

Мужчина оперативно обратился за медицинской помощью и был госпитализирован. Врачи диагностировали у него острое отравление ядом. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

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18.06.2024 285
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