Житель Ульяновки попал в больницу после укуса змеи

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге доставили 68-летнего жителя поселка Ульяновка в Тосненском районе Ленобласти. Мужчину укусила ядовитая змея.

Пострадавший рассказал врачам, что повстречал змею, когда шел по тропинке между улицами Комсомола и Колхозной.

Мужчина оперативно обратился за медицинской помощью и был госпитализирован. Врачи диагностировали у него острое отравление ядом. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.