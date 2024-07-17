Житель Ульяновки попал в больницу после укуса змеи

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге доставили 68-летнего жителя поселка Ульяновка в Тосненском районе Ленобласти. Мужчину укусила ядовитая змея.
Пострадавший рассказал врачам, что повстречал змею, когда шел по тропинке между улицами Комсомола и Колхозной.
Мужчина оперативно обратился за медицинской помощью и был госпитализирован. Врачи диагностировали у него острое отравление ядом. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.
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18.06.2024 285