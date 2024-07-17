Стало известно, как Дональду Трампу удалось уклониться от пули в последний момент – видео

На визуализации момента покушения на Дональда Трампа видно, как ему удалось уклониться от пули в последний момент.

Кандидата в президенты США спасло удачное движение, сообщает RT. В момент выстрела он повернулся, чтобы прочитать с таблицы на телесуфлере данные о нелегальных мигрантах.

На Дональда Трампа совершено покушение на митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Раненный в голову кандидат в президенты США был уведен со сцены сотрудниками Секретной службы. Во время стрельбы один сторонник Дональда Трампа погиб, двое получили ранения. Стрелка убили, им оказался американец по имени Томас Мэтью Крукс.