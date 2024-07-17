На ключевой котельной Выборга установлен паровой котел и идет ремонт 80-метровой трубы

Чтобы надежно провести отопительный сезон, в Выборге на котельной по адресу Куйбышева, 23 установили новый паровой котел, также здесь идет ремонт дымовой трубы высотой 80 метров.

«Регион планомерно готовится к отопительному сезону. Из бюджета Ленинградской области выделены субсидии на ремонт 16 котельных и теплосетей. Также работы ведутся по производственным программам теплоснабжающих организаций. Большой объем работ в этом году выполняет «Выборгтеплоэнерго» на котельной, обеспечивающей теплом Центральный микрорайон города», – рассказал председатель комитета по ТЭК области Сергей Морозов.

А чтобы условия труда в котельной для специалистов «Выборгтеплоэнерго» становились комфортнее, отремонтированы гардеробные и душевые, установлена новая мебель и бытовое оборудование.

Напомним, что по поручению губернатора Ленобласти создана официальная страница штаба по отопительному сезону. В группе можно оставить свое обращение. Все они оперативно принимаются в работу. Важно указать точный адрес, детали обращения и контакты для связи. В состав Штаба входят представители комитетов по ТЭК, государственного жилищного надзора и контроля, ЖКХ Ленобласти и администраций муниципальных районов.

Также жители Ленобласти, у которых есть вопросы по отоплению в их домах, могут обратиться в Комитет по топливно-энергетическому комплексу региона. Заполнить обращение можно по этой ссылке.