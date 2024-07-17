ФСИН прокомментировала информацию СМИ о стычке между фигурантом дела о теракте в «Крокусе» и сотрудником СИЗО

Как утверждали СМИ, инцидент произошел в СИЗО «Лефортово», где содержатся обвиняемые в организации террористического акта.
В СИЗО «Лефортово» произошел конфликт между сотрудником и фигурантом уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холл», утверждал «МК».
Как писала редакция, сотрудник изолятора начал высказывать претензии обвиняемому, который решил вслух покритиковать свою религию.
Администрация якобы свела к минимуму контакты заключенных и персонала. Однако эта информация не получила подтверждения. ФСИН уже опровергла сообщения об инциденте.
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01.06.2024 245