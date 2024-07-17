В Рособрнадзоре рассказали, как изменились баллы выпускников, пересдававших ЕГЭ

Автор: Анастасия Щербакова
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Большая часть школьников, повторно сдававших экзамены, улучшили свои результаты. 

Согласно данным Рособрнадзора, порядка 73% выпускников, пересдававших ЕГЭ, улучшили свой балл. Об этом рассказала глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Предварительный анализ показал, что 73 процента сдавших ЕГЭ в дополнительные дни повысили свой результат, у девяти процентов участников баллы не изменились, что в принципе подтвердило их знания, — цитирует Музаева РИА Новости.
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15.07.2024 87
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