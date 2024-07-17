Минобороны РФ предложило выдавать справки военнослужащим об участии в СВО

Это позволит военнослужащим более оперативно получать полагающиеся льготы.

Министерство обороны РФ предложило установить справку единого образца, свидетельствующую об участии военнослужащих в СВО. Информация об этом появилась на Официальном интернет-портале правовой информации.

Документ позволит подтверждать военнослужащим права на полагающиеся социальные гарантии, а также ускорит их получение. В оборонном ведомстве предлагают предоставлять такую справку и членам семей военнослужащих.