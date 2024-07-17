Мошенники придумали новую схему обмана игроков в Hamster Kombat

Аферисты обещают пользователям помочь конвертировать игровую валюту в реальные деньги.

«Лаборатория Касперского» выявила новую мошенническую схему на фоне ажиотажа вокруг игры Hamster Kombat. Аферисты предлагают потенциальным жертвам обменять внутриигровую валюту на реальные деньги.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на экспертов, мошенники создают сайты, выдающие себя за сервисы для вывода средств из игры, а затем рассылают потенциальным жертвам фишинговые ссылки.

Если перейти по ней и авторизоваться на мошенническом сайте через Телеграм, доступ к аккаунту будет потерян, предупредили специалисты.