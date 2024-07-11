ЦБ РФ расширил перечень признаков мошеннических операций в банковской сфере

Этими рекомендациями руководствуются российские банки для предотвращения подозрительных операций.

Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми руководствуются российские банки для выявления и предотвращения сомнительных транзакций.

Так, теперь банки обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее антифрод-системы фиксировали мошеннические операции.

Также банки должны учитывать информацию, поступающую из сторонних организаций. Это могут быть, например, сотовые операторы, фиксировавшие подозрительную телефонную активность перед транзакцией.

Третий критерий — данные о возбуждении уголовного дела в отношении получателя денежных средств. Руководствоваться этой информацией банки могут, даже если она поступает не от правоохранителей.