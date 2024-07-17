Трамп не исключил ослабления санкций против РФ в случае победы на выборах

Трамп заявил, что находился в хороших отношениях с президентом РФ, когда руководил США.

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп не исключил, что может ослабить и даже отменить санкции против России в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине.

Да. Санкциями мы только отталкиваем всех от себя. Поэтому я не люблю санкции, — ответил Трамп на вопрос иностранных СМИ о том, думал ли он ослабить санкционное давление на Россию.

Трамп добавил, что при своем президентстве «хорошо ладил» с Владимиром Путиным, а угроза конфликта между державами была минимальной.