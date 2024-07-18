В Ленобласти более 7000 школьников и студентов работают на летних каникулах

Этим летом более 7100 школьников и студентов на каникулах работают на 369 предприятиях Ленобласти.

Губернатор в своем тг-канале рассказал, что за летнее трудоустройство подростков предприятия получают гранты. Средства идут на оборудование рабочих мест для ребят от 14 до 18 лет.

«Заинтересованность бизнеса в трудоустройстве молодежи с прошлого лета выросла почти в 2 раза. Программу точно будем развивать», — отметил глава региона.