В Петербурге маткапитал будут выдавать после рождения третьего и последующих детей

Власти Петербурга внесли изменения в городской закон о региональном материнском капитале.
Теперь его будут предоставлять также при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Беглов.
Размер регионального маткапитала в Петербурге в 2024 году составляет 203 837,52 рубля. Его действие продлено до 31 декабря 2030 года – аналогично периоду действия федеральной программы государственного материнского капитала.
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