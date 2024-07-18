В Петербурге маткапитал будут выдавать после рождения третьего и последующих детей

Власти Петербурга внесли изменения в городской закон о региональном материнском капитале.

Теперь его будут предоставлять также при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Беглов.

Размер регионального маткапитала в Петербурге в 2024 году составляет 203 837,52 рубля. Его действие продлено до 31 декабря 2030 года – аналогично периоду действия федеральной программы государственного материнского капитала.