Волховская фабрика ускорила выпуск замороженного десерта в рамках нацпроекта

Благодаря национальному проекту «Производительность труда» предприятие «Талосто-3000» значительно модернизировало многие производственные вопросы

Основные изменения коснулись линии производства рулетов семейства «Торт Венеция». Данный поток составил 46% от выручки предприятия за прошлый год.

Кроме того, эксперты помогли внедрить систему адаптации новых сотрудников, что позволило снизить текучку кадров, более 20% сотрудников прошли обучение на «Фабрике процессов», а также подготовлено 3 внутренних инструктора по бережливому производству, которые продолжат оптимизировать другие направления работы.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть вошла в лидеры рейтинга по реализации нацпроекта «Производительность труда». На территории региона уже 105 предприятий внедряют инструменты бережливого производства. Кроме того, открыт региональный центр компетенций на базе АНО «ЦРП ЛО», открыты три «Фабрики процессов» на базе политехнических техникумов, где можно пройти переобучение. Сейчас по поручению президента России нацпроект продлен до 2030 года и расширен на государственные и муниципальные сферы.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф. Для участников нацпроекта возможна такая мера поддержки как инвестиционный налоговый вычет.