Правительство РФ расширило программу поддержки медиков в сельской местности

По поручению президента Владимира Путина правительство РФ расширило условия программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Так, сельские медработники смогут один раз поменять место работы в пределах одного региона, пока действует договор о предоставлении единовременной выплаты. Кроме того, вдвое увеличили размер выплаты для участников программ в новых регионах: для врачей — до 2 млн рублей, для медработников среднего звена — до 1 млн рублей. На эти цели выделили более 1 млрд рублей. Свыше 350 млн из них предусмотрены на 2024 год.