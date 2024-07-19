Правительство РФ расширило программу поддержки медиков в сельской местности

Автор: Гузель Галимова
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По поручению президента Владимира Путина правительство РФ расширило условия программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Так, сельские медработники смогут один раз поменять место работы в пределах одного региона, пока действует договор о предоставлении единовременной выплаты. Кроме того, вдвое увеличили размер выплаты для участников программ в новых регионах: для врачей — до 2 млн рублей, для медработников среднего звена — до 1 млн рублей. На эти цели выделили более 1 млрд рублей. Свыше 350 млн из них предусмотрены на 2024 год.

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