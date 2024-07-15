Для госслужащих запускают экспериментальную ипотеку

Правительство России проведет эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке. Соответствующее постановление опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Эксперимент пройдет с 15 июля 2024 года по 1 февраля 2027 года. В нем примут участие не более 90 госслужащих в возрасте до 35 лет, находящихся на должности не менее года.

Согласно документу, при покупке квартиры гражданскому служащему из федерального бюджета компенсируют стоимость 33 квадратных метров жилья. Четверть этих средств будет выделяться на первый взнос, оставшаяся сумма — равными долями в течение девяти лет. Кроме того, будут частично компенсироваться проценты по ипотеке. Сам кредит должен быть оформлен на срок не менее девяти лет.

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