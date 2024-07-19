Петербуржцам объяснили, почему из центра нельзя убрать спортивные праздники

В центре Петербурга спортивные праздники организуются с перекрытием дорог. В результате петербуржцы вынуждены искать пути объезда или стоять в пробках. По этому поводу поступают претензии.

Вице-губернатор Борис Пиотровский объяснил, почему забеги нельзя проводить на Крестовском острове или окраинах Петербурга.

«Какие-то спортивные забеги в основном проводятся на специализированных участках, а у нас именно праздники. Например, марафон «Белые ночи» собирает рекордное количество участников», — заявил он.

Также он отметил, что это уникальная возможность увидеть Петербург без машин, насладится прекрасным видом во время белых ночей.

«Такие мероприятия имеют историческую суть. Возможность насладиться с другого ракурса, а это очень важно и интересно — посмотреть на город без машин. Он всё-таки строился не для того, чтобы по нему в таком количестве ездили машины. Людям открыть эту перспективу тоже очень важно и нужно», — подытожил Пиотровский.