Вестибюль станции «Улица Дыбенко» изменит свой график работы

В связи с капитальным ремонтом гранитных полов привестибюльной территории станции метро «Улица Дыбенко» с 22 июля будет ограничен вход для пассажиров.

Вход в вестибюль будет ограничен с 07:45 до 08:45 по рабочим дням. Работы продлятся до 10 августа. При этом при необходимости возможна корректировка указанного интервала времени с учетом фактического пассажиропотока, предупредили в комитете по транспорту.

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Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут.