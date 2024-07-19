Через 60 лет климат изменится. Санкт-Петербург будет похож на Адыгею

Специалист из Университета Мэриленда создал интерактивную карту, которая на основе существующих прогнозов показывает, как изменится климат по всему миру к 2084 году.

Санкт-Петербург будет похож на Адыгею, Мурманск – на Ленинградскую область, а для будущего Дубая не существует современных аналогов.

Средняя температура зимой увеличится на 2,9-9,8 °C, а летом – на 4,2-10,3 °C. Изменения произойдут в связи с выбросами парниковых газов. Глобальное потепление приведет к тому, что 40 % густонаселенных регионов станут непригодными для жизни