От жителей деревни Борисово ждут заявки на догазификацию

Специалисты «Газпром газораспределение Ленинградская область» завершили строительство межпоселкового газопровода протяженностью около 9 км от деревни Раздолье до деревни Борисово Приозерского района.

«Ленобласть постоянно увеличивает газифицированную территорию. Природный газ приходит в новые поселки и деревни. Новый газопровод позволит подключить к газу более 100 частных домов — от жителей уже принимают заявки на догазификацию. Работы прошли по программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021–2025 годы», — рассказал председатель комитета по ТЭК области Сергей Морозов.

Как подчеркнули в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», сейчас от жителей принимаются заявки на догазификацию. Подать ее можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ

— на странице компании ВКонтакте

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— в МФЦ

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги»

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Вам будет интересно Дрозденко: газовики проложили 30-ти тысячный газопровод к домам ленинградцев Газопроводы проложены по президентской программе догазификации. В работе уже свыше 39 тысяч заявок на подключение от ленинградцев В правительстве Ленобласти уже... 11.07.2024 136

Отметим, что часть средств, которая выделяется на работу внутри домов и участков — от 180 до 300 тыс. рублей, может пойти на покупку газового оборудования. До 9 тыс. руб. можно направить на возмещение части стоимости газовой плиты, до 21 тыс. руб. — газового котла, до 1,5 тыс. руб. — индивидуального прибора учета газа, оставшиеся средства — проведение трубы по участку и разводку по дому.