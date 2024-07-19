Участники «Экспортного форсажа» из Ленобласти заключили четыре экспортных контракта

Автор: Кира Нагорная
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Подведены итоги участия компаний Ленинградской области в акселерационной программе «Экспортный форсаж» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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Фото: lenobl.ru
«Ленинградская область в пятый раз организует интенсив для тех компаний, кто готов развиваться на внешних рынках, но по каким-то причинам не хватает компетенций, опыта или специалистов. Наша образовательная площадка позволяет восполнить лакуны, даже в таком сложном вопросе как кадры», ― прокомментировал председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

В этом году в программе участвовали 20 компаний из Ленобласти. За время обучения 4 компании заключили экспортные контракты: «Перинт», «Кесто» и «Талосто-3000» установили деловые связи с Республикой Беларусь, а компания «Молочная культура» наладила экспортные поставки в ОАЭ. «ССМ-Холдинг» и «Перинт» нашли партнёров в Киргизии. А ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» заключили контракт с Узбекистаном.

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08.07.2024 157

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги. С помощью господдержки и благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» экспортёрам Ленобласти в 2024 году уже удалось наладить поставки в более чем 50 стран мира. 1200 компаний малого и среднего бизнеса вышли на экспорт.

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