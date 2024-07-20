В Петербурге задержали пенсионера за попытку поджога военкомата

Пожилой мужчина бросил зажигательную смесь в здание и пытался скрыться.

В Санкт-Петербурге задержан пенсионер, попытавшийся сжечь военкомат на проспекте Сизова. Пожилой мужчина проник на территорию пункта отбора на военную службу и бросил коктейль Молотова.

Сразу после диверсии пенсионер попытался убежать. Незадолго до случившегося пожилой петербуржец, предварительно, связывался с кураторами по телефону, от которых и получил задание.