В Петербурге задержали пенсионера за попытку поджога военкомата

Пожилой мужчина бросил зажигательную смесь в здание и пытался скрыться.
В Санкт-Петербурге задержан пенсионер, попытавшийся сжечь военкомат на проспекте Сизова. Пожилой мужчина проник на территорию пункта отбора на военную службу и бросил коктейль Молотова.
Сразу после диверсии пенсионер попытался убежать. Незадолго до случившегося пожилой петербуржец, предварительно, связывался с кураторами по телефону, от которых и получил задание.
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