В Петербурге задержали пенсионера за попытку поджога военкомата

Автор: Анастасия Щербакова
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Пожилой мужчина бросил зажигательную смесь в здание и пытался скрыться.

В Санкт-Петербурге задержан пенсионер, попытавшийся сжечь военкомат на проспекте Сизова. Пожилой мужчина проник на территорию пункта отбора на военную службу и бросил коктейль Молотова.

Сразу после диверсии пенсионер попытался убежать. Незадолго до случившегося пожилой петербуржец, предварительно, связывался с кураторами по телефону, от которых и получил задание.

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21.06.2024 225
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