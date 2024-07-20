Российские школьники неожиданно высказались об отмене ЕГЭ

Согласно результатам опросов, большинство выпускников не поддержало отмену такого формата проверки знаний.

Больше половины опрошенных школьников выступили против отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом стало известно порталу «Газета.ру«.

Согласно результатам опросов образовательной онлайн-платформы Умскул, 60% российских школьников 9-11 классов поддержали сохранение ЕГЭ в России, против высказались только 9%.

Основные опасения выпускников связаны с тем, что альтернативный формат проверки знаний может быть сложнее ЕГЭ.