В России могут пересмотреть условия семейной ипотеки

Решение об этом будет принято осенью по итогам анализа реализации программы.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин не исключил пересмотра условий семейной ипотеки. Ближайшие три месяца будет анализироваться динамика реализации программы.

Сейчас мы смотрим как будет складываться динамика, потому что ставка высокая, мы очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов рублей ежегодно. В течение трех месяцев мы посмотрим какая будет динамика. Если понадобятся какие-нибудь меры, будем выносить на уровень правительства, — цитирует Хуснуллина ТАСС.