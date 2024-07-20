В Белоруссии казнят немецкого наемника, воевавшего за ВСУ — СМИ

Иностранный гражданин был задержан еще в ноябре 2023 года.

В Белоруссии приговорили к расстрелу гражданина Германии, отправившегося воевать на Украину на стороне ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на иностранные СМИ.

Берлин находится в тесном контакте с властями в Минске по поводу его судьбы, — указано в сообщении.

Известно, что наемник был арестован в ноябре прошлого года. Все это время он находился под следствием.