В Белоруссии казнят немецкого наемника, воевавшего за ВСУ — СМИ

Иностранный гражданин был задержан еще в ноябре 2023 года.
В Белоруссии приговорили к расстрелу гражданина Германии, отправившегося воевать на Украину на стороне ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на иностранные СМИ.
Берлин находится в тесном контакте с властями в Минске по поводу его судьбы, — указано в сообщении.
Известно, что наемник был арестован в ноябре прошлого года. Все это время он находился под следствием.
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08.07.2024 178