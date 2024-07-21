Ленобласть до конца года получит 40 новых школьных автобусов

Регионы до конца 2024 года получат более 2,6 тысячи новых школьных автобусов, распоряжение об их распределении по субъектам подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Ленинградская область получит 40 новых школьных автобусов, об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«У нас много школ, где ребят из окрестностей собирает на учебу школьный автобус. Срок эксплуатации этого транспорта не может превышать 10 лет, поэтому обновляем часть парка ежегодно. Федеральная помощь будет не лишней», — сообщил Дрозденко в своем тг-канале.