Прокуратура обязала депутата из Всеволожска снести пристройку к торговому центру

Депутата обязали снести незаконную пристройку к зданию торгового центра во Всеволожске Ленобласти.

С соответствующим иском в суд ранее обратилась прокуратура.

Установлено, что собственниками здания, одним из которых является действующий депутат Всеволожска Рубик Сукиасян, строительство осуществлено вне границ земельного участка, который был отведен под торговый центр. Кроме того, выяснилось, что земля на этом участке не разграничена, сообщает прокуратура Ленинградской области.

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Собственники пристройки должны будут снести ее в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.