Роспотребнадзор: в России зарегистрированы единичные случаи лихорадки Западного Нила

В России в 2024 году зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«В текущем году в РФ зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых — завозные. Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмтили, что лихорадка Западного Нила распространена в странах с жарким климатом и эндемичными зонами для этой инфекции считаются южные регионы России. Но в связи с потеплением климата вирус встречается в Центральной части России и Поволжье.

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Роспотребнадзор напомнил, что основной способ заражения — укус кровососущего комара. Для предотвращения заражения рекомендуется использовать репелленты, москитные сетки и фумигаторы, избегать стоячей воды, а также носить защитную одежду при посещении лесопарковых зон. При появлении симптомов заболевания необходимо срочно обратиться к врачу.