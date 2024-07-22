Сергей Перминов: «Мы ожидаем заметное обновление корпуса наших депутатов»

Единая Россия выдвинула почти 1,9 тысячи кандидатов на основных уровнях выборов. Молодежи среди кандидатов – 15 %, женщин – 30 %. Представителей социальных сфер, общественников – более 40 %.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с ivbg.ru рассказал, как обстоят дела в регионе. И активны ли в этом вопросе молодые ленинградцы, особенно участники СВО, которых Владимир Путин поручил вовлекать в политическую и общественную жизнь.

«Тенденции выдвижения на муниципальные выборы в Ленинградской области, где замещению в ЕДГ-2024 подлежат более 1,9 тыс. мандатов, в целом соответствуют основным параметрам, которые Партия фиксирует сегодня по стране. Выдвижение по муниципальным кампаниям пока продолжается, а далее регистрации финализирует первая декада августа», – отметил Сергей Перминов

Сенатор напомнил, что в регионе от партии выдвигаются кандидаты-участники СВО, ставшие победителями предварительного голосования, и есть молодые кандидаты в возрасте до 35 лет, представительницы прекрасного пола, служащие, представители рабочих и иных специальностей, причем даже в несколько превышающих страновые показатели долях.

«Ленинградские партийцы, в русле реализуемых партией подходов, уделяют внимание обучению и сопровождению тех кандидатов, которые приняли для себя решение развивать политическую, управленченскую карьеру. Мы ожидаем заметное обновление корпуса наших депутатов в субъекте по итогам кампании, где наши соратники готовятся выступить весьма достойно», – резюмировал Сергей Перминов