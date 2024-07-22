Роспотребнадзор Ленобласти проверил качество молочной продукции и нашел нарушения

Всего специалисты исследовали более 600 проб молочка и молочной продукции, реализуемой в регионе.

Роспотребнадзор Ленобласти представил результаты лабораторных исследований молочной продукции, продающейся в магазинах региона. Всего было проверено 299 объектов торговли и 621 образец продукции. Нарушения были выявлены 25 из них, сообщила пресс-служба ведомства.

Всего выявлено 25 проб молочной продукции, не соответствующих установленным требованиям из них: 15 проб по физико-химическим показателям (1 сметаны, 3 творога, 4 сыра, 7 сливочного масла); 10 проб по микробиологическим показателям (1 кефира, 1 ряженки, 1молока питьевого, 1 сыра, 3 творога, 2 сливочного масла, 1сметаны), — указано в сообщении.