Россиян предупредили о подорожании молока и молочной продукции

В России растет себестоимость молочной продукции для производителей — в прошлом году она повысилась на 16% и пока что не собирается останавливаться.

Выросло и количество потребления продукции, в том числе из-за реального роста доходов россиян. Все это также может привести к росту цен товара на полках в магазинах, отметил в беседе с «Парламентской газетой» председатель Национального молочного союза Артем Белов.

«Помимо роста доходов и потребления наблюдается и рост себестоимости продукции. Растет стоимость топлива, электроэнергии, те же заработные платы на производстве. Все это приводит к дополнительным издержкам, которые приходится учитывать. Кроме того, сказалось на сельхозтоваропроизводителях и увеличение ключевой ставки практически в два раза», — отметил эксперт.

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По его словам, цены вырастут на 7-9%. Однако прогноз это предварительный — он еще может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону, если в ситуацию вмешаются неучтенные факторы.