МЧС Ленобласти напомнило правила безопасного отдыха у водоемов

Спасатели назвали шесть простых, но очень важных правил, которые сохранят вам и вашим близким жизнь.
Во время отдыха у водоемов МЧС по Ленинградской области призывает следовать нескольким простым правилам:
♦ не оставляйте детей без присмотра;
♦ избегайте опасных игр в воде;
♦ не ныряйте в незнакомых местах;
♦ не заплывайте за буйки;
♦ не плавайте на надувных матрасах;
♦ не игнорируйте знаки «»Купание запрещено».
Помните, что безопасность детей на воде — это ответственность каждого родителя, — заявили в МЧС.
Вам будет интересно
Специалисты ведомства провели повторный анализ качества воды в водоемах региона. Согласно заключению Роспотребнадзора на основе исследования проб воды, купание разрешено только...
19.07.2024 202