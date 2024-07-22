МЧС Ленобласти напомнило правила безопасного отдыха у водоемов

Спасатели назвали шесть простых, но очень важных правил, которые сохранят вам и вашим близким жизнь.

Во время отдыха у водоемов МЧС по Ленинградской области призывает следовать нескольким простым правилам:

♦ не оставляйте детей без присмотра;

♦ избегайте опасных игр в воде;

♦ не ныряйте в незнакомых местах;

♦ не заплывайте за буйки;

♦ не плавайте на надувных матрасах;

♦ не игнорируйте знаки «»Купание запрещено».

Помните, что безопасность детей на воде — это ответственность каждого родителя, — заявили в МЧС.