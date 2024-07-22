МВД перестанет рассматривать дела об административных правонарушениях по ряду статей

Автор: Анастасия Щербакова
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Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно новому закону, из компетенций полиции пропадет рассмотрение целого ряда дел об административных правонарушениях.

Так, теперь органы МВД не будут рассматривать дела, связанные с распространением табачной продукции или изделий бесплатно, в том числе в виде подарков, управлением судов в состоянии опьянения и нарушением правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных и тяжеловесных грузов на воздушном или водном транспорте.

Также в компетенции МВД теперь не входят административные дела о нарушении правил производства, хранения и продажи специальных средств для негласного получения информации, и их незаконного использования.

Кроме того, полиция перестанет заниматься расследованием нарушений в области охраны собственности, охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, в сельском хозяйстве и ветеринарии, связи и информации, предпринимательской деятельности.

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