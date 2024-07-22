МВД перестанет рассматривать дела об административных правонарушениях по ряду статей

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно новому закону, из компетенций полиции пропадет рассмотрение целого ряда дел об административных правонарушениях.

Так, теперь органы МВД не будут рассматривать дела, связанные с распространением табачной продукции или изделий бесплатно, в том числе в виде подарков, управлением судов в состоянии опьянения и нарушением правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных и тяжеловесных грузов на воздушном или водном транспорте.

Также в компетенции МВД теперь не входят административные дела о нарушении правил производства, хранения и продажи специальных средств для негласного получения информации, и их незаконного использования.

Кроме того, полиция перестанет заниматься расследованием нарушений в области охраны собственности, охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, в сельском хозяйстве и ветеринарии, связи и информации, предпринимательской деятельности.