В Госдуму внесут законопроект о штрафах за преследование

В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий штрафы за преследование, если в действиях нарушителя нет состава уголовного преступления.

Согласно законопроекту, злоумышленники, которые систематически пытаются причинить преследуемому нравственные страдания путем общения при его явном несогласии, причиняют ему беспокойство с помощью большого количества сообщений, а также злоупотребляют распространением информации о нем или о его родственниках, могут получить предупреждение или административный штраф в размере 2 000 рублей, либо 3000 рублей, если преследование совершалось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.

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В случае повторного нарушения преследователю может грозить до 15 суток ареста, передает РИА Новости.