На дорогах Ленобласти и Петербурга до конца недели будут дежурить передвижные комплексы фиксации скорости

Автор: Анастасия Щербакова
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Госавтоинспекция представила интерактивную карту, на которой указаны точные адреса, где осуществляются мероприятия по контролю за автомобильным движением.

Как сообщает Госавтоинспекция, на дорогах Ленинградской области и Санкт-Петербурге в период с 22 по 28 июля проходят рейды с использованием передвижных комплексов фиксации нарушений.

Адреса, на которых осуществляются мероприятия с использованием передвижных систем, представлен на официальном портале Госавтоинспекции.

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