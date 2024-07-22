На дорогах Ленобласти и Петербурга до конца недели будут дежурить передвижные комплексы фиксации скорости

Госавтоинспекция представила интерактивную карту, на которой указаны точные адреса, где осуществляются мероприятия по контролю за автомобильным движением.
Как сообщает Госавтоинспекция, на дорогах Ленинградской области и Санкт-Петербурге в период с 22 по 28 июля проходят рейды с использованием передвижных комплексов фиксации нарушений.
Адреса, на которых осуществляются мероприятия с использованием передвижных систем, представлен на официальном портале Госавтоинспекции.
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