Стало известно, кто убедил Джо Байдена отказаться от выборов президента США

Автор: Анастасия Щербакова
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СМИ считают, что это удалось двум помощникам американского президента.

Президент США Джо Байден выбыл из предвыборной гонки в США после беседы со своими помощниками. В частности, глава Белого дома заслушал доводы Стива Риккетти и Майка Донилона, и принял решение отказаться от планов идти на второй срок.

Как утверждает Politico, помощники Байдена привели три аргумента не в пользу дальнейшей борьбы политика за президентское кресло. Среди них — упаднические настроения среди членов предвыборного штаба президента США, а также низкие денежные сборы на предвыборную кампанию

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22.07.2024 79
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