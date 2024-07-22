Стало известно, кто убедил Джо Байдена отказаться от выборов президента США

СМИ считают, что это удалось двум помощникам американского президента.
Президент США Джо Байден выбыл из предвыборной гонки в США после беседы со своими помощниками. В частности, глава Белого дома заслушал доводы Стива Риккетти и Майка Донилона, и принял решение отказаться от планов идти на второй срок.
Как утверждает Politico, помощники Байдена привели три аргумента не в пользу дальнейшей борьбы политика за президентское кресло. Среди них — упаднические настроения среди членов предвыборного штаба президента США, а также низкие денежные сборы на предвыборную кампанию
Вам будет интересно
Действующий президент США, 81-летний Джо Байден сообщил, что выходит из президентской гонки и не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Сообщив о прекращении...
22.07.2024 79