Джо Байден снялся с президентской гонки в США. Но пообещал доработать свой срок

Действующий президент США, 81-летний Джо Байден сообщил, что выходит из президентской гонки и не будет добиваться переизбрания на пост главы государства.

«Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», – заявил Джо Байден

Сообщив о прекращении избирательной кампании, Байден не назвал преемника. Лишь выразил благодарность вице-президента Камалу Харрис, отметив, что она «была выдающимся партнером во всей этой работе». И лишь позднее поддержал ее выдвижение на пост президента США.