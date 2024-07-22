Сайт китайского автобренда перестал работать в России спустя два дня после начала продаж

При переходе на портал пользователям показывается ошибка.

Сайт китайской автомобильной компании Jetta, которая на днях объявила о старте продаж в России, внезапно перестал работать. На это обратил внимание Телеграм-канал «Автопоток».

Российский сайт автобренда Jetta, jetta-motors.ru, перестал работать: теперь он отдаёт ошибку 404. Неделю назад стартовала федеральная рекламная кампания по продвижению китайской марки, — указано в сообщении.

Впрочем, автомобильный бренд мог сменить адрес своего сайта. При интернет-запросе первый результат поисковой выдачи ведет на портал www.jetta-major.ru, не имеющий проблем с доступом.