Сайт китайского автобренда перестал работать в России спустя два дня после начала продаж

При переходе на портал пользователям показывается ошибка.
Сайт китайской автомобильной компании Jetta, которая на днях объявила о старте продаж в России, внезапно перестал работать. На это обратил внимание Телеграм-канал «Автопоток».
Российский сайт автобренда Jetta, jetta-motors.ru, перестал работать: теперь он отдаёт ошибку 404. Неделю назад стартовала федеральная рекламная кампания по продвижению китайской марки, — указано в сообщении.
Впрочем, автомобильный бренд мог сменить адрес своего сайта. При интернет-запросе первый результат поисковой выдачи ведет на портал www.jetta-major.ru, не имеющий проблем с доступом.
Вам будет интересно
Завод «Москвич» приостановит производство автомобилей на время корпоративного отпуска с 22 июля по 4 августа, сообщает «Автостат»со ссылкой на пресс-службу...
21.07.2024 63