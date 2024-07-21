Завод «Москвич» временно приостановит производство автомобилей

Завод «Москвич» приостановит производство автомобилей на время корпоративного отпуска с 22 июля по 4 августа, сообщает «Автостат»со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В июне 2024 года завод «Москвич» реализовал 1300 новых автомобилей, а в первом полугодии объем продаж превысил 10 000 машин. Из общего числа проданных автомобилей 900 единиц пришлось на лифтбеки «Москвич 6», а 700 — на электрические кроссоверы «Москвич 3e».

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Согласно планам завода, всего в 2024 году «Москвич» планирует реализовать 27 тыс. автомобилей против 15,3 тыс. автомобилей, которые удалось продать в 2023-м.