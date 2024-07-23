Россияне с низкими доходами смогут открыть социальный банковский вклад

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады и социальные банковские счета.

Речь идет о гражданах, получающих социальную помощь. Открыть вклад или счет можно будет в электронной форме через сайт Госуслуг. На социальный вклад можно будет внести не более 50 тысяч рублей. Вносить деньги в иностранной валюте не разрешается.

По социальному вкладу банк будет устанавливать максимальную процентную ставку. Проценты будут выплачивать ежемесячно. Кроме того, банк не будет взимать комиссию за переводы, но только если в течение месяца сумма не превысит 20 тысяч рублей.