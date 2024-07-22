Маткапитал теперь можно тратить на строительство домов через эскроу-счета

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут тратить материнский капитал на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через механизм счетов эскроу.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, средства маткапитала могут быть потрачены на строительство дома по договору строительного подряда. Они будут направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому указаны юрлицо или индивидуальный предприниматель, которые занимаются строительством. Закон также предполагает механизм возврата средств маткапитала, если договор счета эскроу будет прекращен.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.