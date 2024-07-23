Путин присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста России

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) получил звание заслуженного артиста Российской Федерации, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Согласно тексту документа артист, как и другие награжденные, был отмечен «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Этого звания также удостоились чеченская певица Тамара Дадашева и артистка Аминат Ахмадова.