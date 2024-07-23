Путин присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста России

Автор: Гузель Галимова
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Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) получил звание заслуженного артиста Российской Федерации, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Согласно тексту документа артист, как и другие награжденные, был отмечен «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Этого звания также удостоились чеченская певица Тамара Дадашева и артистка Аминат Ахмадова.

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22.07.2024 27

 

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