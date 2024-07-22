Певец SHAMAN увидел связь между своим концертом у посольства США и отказом Байдена от выборов

Ранее музыкант выступил у американского дипведомства в знак протеста после блокировки его канала на YouTube.

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) прокомментировал решение американского президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Музыкант указал на тот факт, что произошло это спустя непродолжительное время после того, как артист выступил у посольства США в Москве.

Родные, мы спели «Я РУССКИЙ» у посольства США. Байден снялся с президентской гонки, — написал музыкант в своем блоге в Телеграм.