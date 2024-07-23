«Где Джо?»: американцы беспокоятся за Байдена, пропавшего после отказа от участия в выборах

Многие американские пользователи всерьез задаются вопросом, жив ли их президент.

После объявления об отказе от участия в выборах от Джо Байдена нет никаких новостей. С минувшего воскресенья президент США опубликовал в своих соцсетях только один пост, в котором так и не объяснил причины своего решения сняться с выборов.

Одним из первых среди известных персон, кто задался вопросом о том, где Байден, стал миллиардер Дэвид Сакс, написав в своем блоге «где Джо?». Также на пропажу президента обратил внимание и ведущий Fox News Брет Байер.

Я надеюсь, с ним всё в порядке, но можно простить людей за то, что они задаются таким вопросом — доказательство жизни, пожалуйста, — написал он.

В Белом доме тем временем утверждают, что Байден работал в удаленном режиме дома и уже 23 июля примет участие в брифинге.