В России начнут продавать китайские авто, похожие на «Оку»

Старт продаж FAW Bestune Pony запланирован на 28 июля.

На российский рынок в скором времени поступит новая модель от китайского автобренда FAW под названием Bestune Pony. Очертания автомобиля и габариты схожи с отечественной «Окой».

Как рассказали в пресс-службе FAW, Bestune Pony имеет оригинальный дизайн и будет оснащаться электродвигателем мощностью 27 лошадиных сил. В самой простой комплектации автомобиль имеет емкость батареи 9,4 кВт.ч, чего хватит на 122 километра пути.

В Китае стоимость новинки составляет в пределах 324-285 тысяч рублей.