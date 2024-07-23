Тайцы могут оставить Финляндию без лесных ягод

К сбору урожая ягоды в Финляндии активно привлекали граждан Таиланда, однако теперь свободно посещать страну они не могут.

Финляндия может остаться в этом году без лесных ягод. Для сбора плодов страна набирала рабочих из Юго-Восточной Азии, в том числе и Таиланда. Однако теперь тайцы не могут беспрепятственно посещать страну.

Всему виной — недавний скандал с тремя ягодными компаниями, обвиненными в торговле людьми. Теперь тайцам для посещения Финляндии необходимо получать на родине разрешение для выезда в северную страну, но выдают его неохотно.