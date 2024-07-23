Госдума одобрила поправку о прибавке к выплатам пенсионерам от 80 лет

Также на прибавку к выплатам смогут рассчитывать инвалиды I группы.

Госдума 23 июля приняла поправку, согласно которой пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы будут получать каждый месяц дополнительно 1200 рублей с учетом индексации.

Согласно принятой поправке, пенсионеры от 80 лет и инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей, — передает РИА Новости.