Стало известно, сколько будут получать военные пенсионеры после индексации в октябре

Ранее Госдума приняла закон об индексации выплат этой категории пенсионеров.

После индексации военных пенсий в октябре 2024 года пенсионеры этой категории будут получать в среднем на 600 рублей больше. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

Средняя пенсия на сегодняшний день у военных пенсионеров составляет примерно 41 тысячу рублей, будет составлять в среднем 41 600 рублей. Но по категориям, конечно, она разнится, — сообщила парламентарий.