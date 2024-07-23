На Северо-Западе продолжает развиваться сотрудничество промышленных компаний с образовательными учреждениями

В Ленинградской и Мурманской областях продолжается развитие тесных взаимоотношений между промышленными предприятиями и образовательными учреждениями. Инвестиции компаний в поддержку и модернизацию инфраструктуры университетов и техникумов работают как мощный механизм привлечения молодых специалистов.

Прошлым летом, в преддверии нового учебного года, компания «ФосАгро» обновила помещения «ФосАгро-школы» и Волховского многопрофильного техникума. На модернизацию компанией подшефной школы было направлено свыше 40 млн рублей. Так, например, в школе вслед за обновлением классов дело дошло до досуговых пространств: отремонтировали рекреацию на третьем этаже, помещения для творческих кружков и внеклассных занятий. Перед новым учебным годом в волховской «ФосАгро-школе» продолжаются ремонтные работы. На этот раз при поддержке компании обновляются входная группа, лестничные пролеты, школьный коридор, закупается дорогостоящее оборудование с системой видеонаблюдения.

А в Волховском многопрофильном техникуме обновили лаборатории для обучения по специальностям «Химическая технология неорганических веществ» и «Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ». Напомним, что второе направление возникло благодаря заключённому еще в конце 2022 года соглашению между учебным заведением, Волховским филиалом АО «Апатит» и Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области. Новое современное оборудование позволит приблизить учебный процесс к производственному, а студенты смогут получить не только востребованную рабочую специальность высокой квалификации, но и реальный опыт работы на предприятии. К предстоящему учебному году в Волхове дополнительно введут востребованные на химическом комплексе специальности «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств» и «Повар-кондитер».

Вслед за обновлением Волховского многопрофильного техникума в Ленинградской области масштабные изменения при поддержке компании «ФосАгро» произойдут и в Мурманском арктическом университете. На заседании Наблюдательного совета МАУ, прошедшего на днях в Мурманске с участием первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова, было объявлено о вложении порядка 3 млрд рублей в модернизацию университета.

«По инициативе компании «ФосАгро» в Апатитах планируется создать новую инфраструктуру кампуса филиала МАУ. Это, во-первых, выгодно для самого университета, а также дает дополнительные возможности получить востребованные знания жителям этого города. А для компании – это дополнительный механизм привлечения молодых специалистов для обеспечения дальнейшего развития предприятия», – прокомментировал Денис Мантуров, отметив важность сотрудничества университета с промышленными компаниями.

Ключевой особенностью кампуса станет комплекс уникальных объектов, включающий научно-образовательный центр биотехнологий и переработки биоресурсов, научно-исследовательские лаборатории, технопарк, а также физкультурно-оздоровительный комплекс и общежитие. Всё это позволит открыть новые направления, увеличить количество бюджетных мест на очной форме обучения и обеспечить прирост численности студентов.

Докладывая о совместной работе с компанией, чьи промышленные предприятия работают в Ленинградской, Мурманской, Вологодской и Саратовской областях, ректор МАУ Ирина Шадрина отметила высокий процент студентов, которые проходят практику и устраиваются по специальности на эти предприятия. На текущий момент эти показатели в МАУ составляют 70% и 80%, соответственно. Всего более 200 студентов трудоустроились на предприятия компании.

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Напомним, модель бесшовной образовательной программы «Школа — колледж/вуз — предприятие» успешно реализуется во всех регионах присутствия компании. В шести подшефных «ФосАгро – школах» более 6 тысяч учеников углубленно изучают математику, информатику, физику и химию. Высокий уровень подготовки позволяет ребятам поступать в ведущие технические университеты и подшефные ФосАгро колледжи. Надежными партнерами компании за последнее десятилетие, помимо МАУ в Кировске Мурманской области и Волховского многопрофильного техникума в Волхове Ленинградской области, стали Череповецкий химико-технологический колледж в Вологодской области и Поволжский колледж технологий и менеджмента в Саратовской области.